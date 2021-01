Auto scheurt met 216 kilometer per uur voorbij verkeerspolitie: rijbewijs kwijt

Interview Eerste vrouwelij­ke Ducati-rij­der Enitha geeft gas met eigen boek: ‘Er komt zeker een vervolg’

11:44 Enitha van der Wel uit Naaldwijk is de eerste vrouwelijke Ducati-rijder. Dat juist zij nu met een boek komt over een autoverkoopster, is dan ook geen verrassing. ‘Het is een klein wereldje waar ik me thuis voel en bij sommige teams kind aan huis ben.’