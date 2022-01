Auto's roesten weer en deze tien modellen zijn het kwetsbaarst

In tijden van volledig verzinkte carrosserieën en de hoogste kwaliteitscontroles bij de autoproductie denken veel chauffeurs dat roest geen probleem meer is. Maar het lijkt erop dat dit beeld niet meer klopt. Een rapport uit 2016 uit Zweden toonde al aan hoe vatbaar veel moderne auto’s zijn voor corrosie.

Vooral oudere auto's

Ook Tesla is niet smetteloos wat dat betreft. Op social media verschenen al eerder berichten over Tesla’s die in besneeuwde streken al na één winterseizoen flink waren verroest. Auto Motor & Sport heeft een Tesla Model 3 met slechts 300 kilometer op de teller laten nakijken door roestexpert Ralf Rößler. Het resultaat doet volgens hem denken aan de Alfasud uit de jaren 70: holtes werden gevuld met constructieschuim. ,,Dat schuim gaat water opzuigen", verwacht Rößler. ,,Over een half jaar is het roestig, over zes jaar compleet verroest.”