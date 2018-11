Auto's helpen straks zelf tegen wagenziekte

Een van de grootste voordelen van een zelfrijdende auto is de mogelijkheid om tijdens de rit te kunnen werken, slapen of eten. Maar dan moet je geen last hebben van wagenziekte. Daarom ontwikkelt Jaguar Land Rover een systeem waarmee de auto ook dit probleem straks zelf oplost.

Wagenziekte ontstaat wanneer de informatie die de ogen waarnemen niet overeenstemt met de signalen die de rest van het lichaam (de huid, het binnenoor en andere zintuigen) ontvangen. Dat gebeurt vooral tijdens het lezen of het turen naar een beeldscherm in de auto. Meer dan 70 procent van de mensen krijgt wel eens te maken met wagenziekte. Volgens Spencer Salter, onderzoeker bij Jaguar Land Rover, is er tot nu toe weinig bekend over de oorzaken van wagenziekte en hoe je dit verschijnsel kan bestrijden.

Het bedrijf verzamelde daarom bijna 25.000 kilometer lang allerlei gegevens over wagenziekte en testte de effecten van het uitvoeren van taken, zoals het controleren van e-mails, tijdens de rit. De fabrikant gebruikte die gegevens om een zo optimaal mogelijke rijstijl voor zelfrijdende auto’s te creëren. Zo probeert de auto de noodzaak van stuurcorrecties te beperken, waardoor het risico dat passagiers zich misselijk beginnen voelen, daalt met minstens 60 procent.

Gezondheidsscore per passagier

Het systeem van Jaguar Land Rover berekent een ‘gezondheidsscore’ voor elke persoon in de auto met behulp van biometrische sensoren. Het systeem combineert de score met de bewegingsgegevens van de passagier. Zo neemt het systeem, alvorens de persoon het zelf beseft, waar of de passagier al dan niet ziek wordt.

De auto kan vervolgens verschillende acties ondernemen om de ziekte te doen afnemen. Zo komt bijvoorbeeld de stem van het navigatiesysteem in actie, zodat de passagier weet wanneer het voertuig op het punt staat een bocht te nemen. Of de temperatuur van de klimaatregeling gaat naar beneden voor meer comfort. Een andere mogelijkheid is dat de stoel wat hoger wordt gezet, zodat de betreffende persoon meer van de buitenwereld ziet.

,,Nu we op weg zijn naar een toekomst waarin mensen meer tijd hebben om te werken, te lezen of te ontspannen tijdens langere ritten, is het belangrijk dat we auto’s ontwikkelen die zichzelf kunnen aanpassen om de effecten van wagenziekte te verminderen op een manier die is afgestemd op elke individuele passagier‘’, aldus Salter.

Wagenziekte vermijden

Voor het zover is, kunnen deze tips nu al helpen om wagenziekte te voorkomen:

- Probeer recht vooruit te kijken en te fixeren op een vast punt zoals de horizon. Kijk niet naar bewegende voorwerpen, zoals het verkeer, buiten de wagen.

- Open een raam voor wat frisse lucht.

- Sluit de ogen en adem langzaam, concentreer je op de ademhaling.

- Lees niet en kijk niet te veel naar schermen (smartphone, tablet, laptop).

- Eet of drink niet te veel alvorens te vertrekken.

- Leid kinderen af door te praten, naar muziek te luisteren of liedjes te zingen.