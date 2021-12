Auto gaat in vlammen op in Rosmalen

Parkeren voor de hoofdprijs of een prikkie: hier ben je het meeste kwijt aan een vergunning

Parkeren in je eigen buurt kan behoorlijk in de papieren lopen. Waar veel autobezitters gratis kunnen parkeren, kost een parkeervergunning in andere gebieden honderden euro’s per jaar. Het prijskaartje van zo’n vergunning verschilt sterk per gemeente, blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van informatie op gemeentewebsites.

3 december