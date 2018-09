Audi wil Tesla een lesje leren

Audi heeft grote plannen met elektrische auto’s. Het eerste model, de volledig elektrische e-Tron, is dit jaar te koop en overtroeft de concurrentie als het gaat om snel opladen. In 2025 moeten er minimaal tien elektrische Audi-modellen in de showrooms staan.

De ‘premium’ automerken tuimelen over elkaar heen om te benadrukken hoe liefdevol zij het elektrisch rijden omarmen. Jaguar gaf het startschot met de I-Pace, gevolgd door Mercedes met de EQC. En nu laat Audi zijn tanden zien. Het merk kondigt een offensief aan dat er niet om liegt.

Nog voor het einde van dit jaar arriveert de e-Tron, een volledig elektrische SUV, in Nederland. Volgend jaar maakt de e-Tron Sportback zijn debuut, een jaar later al gevolgd door een sportcoupé, de GT, én een klein model dat hetzelfde platform krijgt als de elektrische Volkswagens die de komende jaren verschijnen. Verder wordt in samenwerking met Porsche een elektrisch platform ontwikkeld, waarop vanaf 2022 eveneens enkele nieuwe Audi’s in verschillende prijsklassen worden gecreëerd. In 2025 biedt Audi in Europa minimaal tien volledig elektrische modellen aan.

Het zijn ambitieuze plannen, maar tegelijkertijd beseft Audi dat het met de verbrandingsmotor nog lang niet is gedaan. De autobouwer verwacht dat in 2025 benzine- en dieselauto’s nog steeds driekwart van de verkopen voor hun rekening zullen nemen. De elektrische auto heeft nog een lange weg te gaan, voordat hij de massa bereikt. Nederland is een uitzondering, maar de meeste landen op de wereld hebben nauwelijks laadpalen. En dan zijn elektrische auto’s ook nog eens duurder in aanschaf dan conventionele auto’s. Wel is een elektrische auto in het gebruik goedkoper. Stroom kost minder dan benzine of diesel en een elektrische auto heeft minder onderhoud nodig.

Bijzonder

Hoe dan ook, het begin is er bij Audi en de e-Tron blijkt in veel opzichten een bijzondere auto. Zijn buitenspiegels zijn (optioneel) te vervangen door camera’s en beeldschermen in de portieren. Dit vermindert de luchtweerstand, die van grote invloed is op het rijbereik van elektrische auto’s. Maar de e-Tron onderscheidt zich ook met Audi’s onvolprezen Quattro-vierwielaandrijving en standaard luchtvering. Bovendien kan hij een aanhanger trekken en dat kan niet van alle elektrische auto’s worden gezegd.

De e-Tron is in Nederland vanaf 22 november te bestellen. De prijs begint bij €84.100. De twee elektromotoren, transmissie en bijbehorende elektronica zijn in de voor- en achteras geïntegreerd. Het batterijpakket is 2,28 meter lang en 1,63 meter breed: net zo groot als een tweepersoons bed. ,,Voor ons als ontwerpers brengt zo’n elektrische auto een aantal voordelen met zich mee’’, zegt Mattijs van Tuijl. De Nederlander heeft het interieur van de e-Tron vormgegeven. ,,In conventionele SUV’s leidt de aandrijflijn tot een flinke tunnel in de vloer. Maar bij deze elektrische auto konden we de vloer bij de achterbank helemaal vlak maken. De auto is daardoor volwaardig vijfpersoons. Ook tussen de voorstoelen zat de aandrijftechniek ons niet in de weg. Het maakte vernieuwend design in de console mogelijk: we hebben er openingen in gemaakt en je kijkt er nu dwars doorheen.’’

400 kilometer

De e-Tron komt met een volle batterijlading minimaal 400 kilometer ver, volgens de nieuwe en realistischer WLTP-testprocedure. Dat is gelijk aan de Mercedes EQC en best behoorlijk, maar de Jaguar I-Pace en zelfs de veel goedkopere Hyundai Kona Electric komen verder. Als het gaat om snel laden zet deze Audi wél nieuwe maatstaven: hij kan snelladers tot 150 kW aan en daarmee is hij voorlopig uniek in deze klasse. Om de auto volledig op te laden, heb je bij een normale stroomaansluiting 8,5 uur nodig. Bij een redelijk krachtige laadpaal lukt dat in 4,5 uur.

Zoals elke elektrische auto is ook de e-Tron snel, maar niet sneller dan de concurrentie. Hij trekt vanuit stilstand in 6,6 seconden op naar 100 km/u. Gebruikt de bestuurder de ‘boost’-functie voor extra vermogen (dat kan maximaal 8 seconden), dan lukt het in 5,7 seconden.

Nieuwe toekomst

,,Dit is niet zomaar een nieuwe auto. De wereld verandert heel snel en met deze auto bereiden we Audi voor op een nieuwe toekomst’’, zegt Bram Schot. De Nederlander is onlangs benoemd tot topman van Audi, omdat Rupert Stadler achter slot en grendel belandde wegens vermeende betrokkenheid bij het schandaal met de sjoemelsoftware. ,,Er is de afgelopen tijd nogal wat gebeurd bij Audi’’, vat Schot de gebeurtenissen nuchter samen. ,,Daarom is deze auto ook psychologisch belangrijk voor ons. Hij luidt een nieuw tijdperk in. We willen niet in het verleden blijven hangen.’’

Blijft de vraag waarom Audi toch nog zo lang heeft gewacht met de introductie van een elektrische auto. Concurrent Tesla heeft hierdoor jarenlang een flinke voorsprong gehad. Schot: ,,Wij waren er simpelweg nog niet klaar voor. Iedereen denkt dat wij Tesla haten, maar dat is niet zo. Ik ben juist erg blij dat Tesla bestaat. Dat merk heeft ons, de bestaande autofabrikanten, allemaal wakker geschud. Als Tesla er niet was geweest, waren wij op dit moment nog niet zo ver geweest met elektrische auto’s. Maar nu wij ook meedoen, zullen we ze een lesje leren.’’

