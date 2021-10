Audi's nieuwe RS3 is nu wél spannend en in balans

Sportieve Audi’s als de RS6 en de RS3 staan bekend als pijlsnelle bolides die dankzij hun vierwielaandrijving menig concurrent achter zich laten tijdens het accelereren. Maar als er een bocht opduikt, hebben ze het moeilijker. De RS6 door zijn enorme gewicht en de RS3 doordat de balans van de auto gewoon niet helemaal klopt. De auto had de neiging om in een bocht ‘onderstuurd’ rechtdoor te schieten: een gewoonte die door de elektronica deels werd onderdrukt, maar het kwam de balans niet ten goede.

Om te tonen dat bij de nieuwe RS3 deze problemen zijn geëlimineerd, mochten we op een bochtig circuit kijken waartoe de auto in staat is. En het antwoord luidt: veel. Dat komt in belangrijke mate door een zogeheten ‘torque splitter’ bij het achterste differentieel. Hierdoor heeft de RS3 een extra sportief weggedrag. Deze voorziening zit tussen de achterwielen en kan de aandrijfkrachten tussen de wielen razendsnel verdelen en aanpassen, waardoor de auto meer tractie houdt in snel genomen bochten. In een bocht naar rechts krijgt het linkerachterwiel bijvoorbeeld extra ‘duwkracht’, waardoor de neus makkelijker de bocht om gaat. Het systeem is perfect geïntegreerd in de elektronica van de auto, zodat alle systemen doen wat jij als bestuurder wilt, namelijk zo snel en veilig mogelijk een bocht te ronden.

Ook waren de remmen niet helemaal op hun taak toegerust. Op het circuit of een bochtig bergparcours leidde het er soms toe dat de remmen na verloop van tijd gingen ‘faden’. In dat geval wordt de werking minder doordat de temperatuur te snel oploopt en dat wil je niet als je bezig bent om een snelle ronde neer te zetten. Ook dat probleem werd getackeld en wel door het monteren van optionele Brembo-remklauwen met vier zuigers. De remmen zijn gretig, goed te doseren en schieten zelden tot nooit in de ABS.

Dat geeft vooral veel vertrouwen, zo blijkt als we onder begeleiding voluit mogen gaan. Dan blijkt pas hoe gemakkelijk je hard kunt en durft te rijden met de nieuwe A3: iedereen met een beetje aanleg kan binnen enkele ronden het maximale uit de auto halen. En het mooiste is: de RS3 is niet langer onderstuurd, maar juist overstuurd. Dat wil zeggen dat de achterwielen uitbreken en je al na enkele ronden half driftend door de bocht durft. Het oogt spectaculair en is eenvoudig te corrigeren door tegen te sturen.

Er is nog een leuke gimmick ingebouwd: een zogeheten Drift Mode. Die helpt je - op een afgesloten terrein - om met rokende achterbanden driftcirkels te ronden. Het ziet er wederom spectaculair uit, maar doordat de RS3 is voorzien van een turbomotor - met een bijbehorend ‘turbogat’ is het doseren van de aandrijvingskracht even wennen. Maar als het eenmaal lukt kun je binnen vijf minuten voor honderden euro's aan achterbanden oproken.

Het uiterlijk van de RS3 is er ook enorm op vooruitgegaan. Van een afstandje lijkt de auto behoorlijk op een te heet gewassen Audi RS6 door de gitzwarte grille. De wielen staan verder uit elkaar en ook de nieuwe flanken dragen bij aan het dynamische uiterlijk. Het zijn geen loze gebaren, want als er een RS3 achter je zit, kun je maar beter je instinct volgen en rustig de rechterbaan opzoeken.

De 2,5 liter metende vijfcilinder motor klinkt iets minder spectaculair dan de vijfcilinders uit het verleden doordat er onder meer fijnstoffilters zijn toegepast, maar het uitlaatgeluid is nog altijd een feest voor liefhebbers. Bovendien zijn de kleppen in het uitlaatsysteem volledig variabel, zodat je als bestuurder zelf kan kiezen hoe indringend het geluid is. Hoe verder de kleppen zich openen, hoe harder het geluid. Bovendien levert Audi een optioneel RS-sportuitlaatsysteem ‘dat de vijfcilinder-soundtrack nog sterker aanzet’.

In de RS3 is de motor met 400 pk (294 kW) sterker dan ooit. Dankzij de tractie van de vierwielaandrijving accelereert de Audi van 0-100 km/u in 3,8 seconden. Standaard rijdt de RS3 maximaal 250 kilometer per uur, maar tegen bijbetaling rekt Audi de elektronisch geregelde begrenzer op naar 270. Wie het RS Dynamic-pakket en de peperdure keramische remmen aanvinkt op het bestelformulier, mag van Audi zelfs doorstomen tot 290 kilometer per uur.

Het interieur is typisch Audi: donker en sportief, met lekkere sportstoelen waar je het uren in kunt volhouden. Toch komt de aandrijflijn op de snelweg het minst tot zijn recht. De combinatie motor/aandrijflijn voelt wat vlak en op sommige momenten hadden we toch liever nog wat meer koppel gehad óf een sneller reagerende automaat. Wanneer je de auto in sportmodus zet wordt het een stuk beter, maar dat wil je ook niet altijd omdat de auto daar weer net te nerveus van wordt. Ook had de besturing fractioneel zwaarder en directer gemogen voor onze smaak.

De RS3 heeft desondanks reuzenstappen gezet. De meeste winst is geboekt op het vlak van de bochten. Waar je de auto in het verleden door de gebrekkige balans min of meer de bocht om moest worstelen, is alles er nu op gericht om je te helpen in plaats van tegen te werken. Simpel gezegd: stuur de auto de kant op waar je naartoe wilt, trap het gaspedaal in en de auto zorgt dat het voor elkaar komt - zonder dat het kunstmatig aanvoelt. De RS3 engageert in plaats van frustreert en dat is precies wat je mag verwachten van zo’n prachtige pretmachine. Zeker gezien het feit dat de auto minimaal € 92.467 kost.

