Audi Q3 is geen muurbloempje meer

Rij-impressieDe Audi Q3 was tot nu toe een succesvolle, maar geen opvallende auto. Met de tweede generatie doet Audi het helemaal anders. Dit is geen muurbloempje meer.

In het almaar uitdijende gamma van Audi, werd de vorige Q3 steeds onzichtbaarder. Bij zijn komst in 2011 was het al geen auto waarnaar je eens extra lang bleef kijken. De facelift in 2014 veranderde daar weinig aan.

Maar met de komst van de nieuwe generatie is de Q3 in één klap verlost van zijn muurbloempjes-complex. Het begint al met zijn extra lengte van bijna tien centimeter. Die is te danken aan het MQB-platform, waarop ook veel andere modellen van de Volkswagen-groep staan, zoals de Golf en de Audi A3. In hoogte ging er vijf centimeter af, terwijl de Q3 in de breedte juist weer twee centimeter groeide.

Digitaal dashboard

De indrukwekkende groei is niet eens de belangrijkste vernieuwing. Die eer gaat naar het ontwerp, zowel van het uiterlijk als van het interieur. De Q3 zit namelijk vol mooie details, zoals de grote grille met verchroomde verticale spijlen. Hieraan herken je de hand van de meester, hoofdontwerper Mark Lichte. Deze grille toonde hij begin 2017 voor het eerst op de Q8 Concept en is sindsdien het kenmerkende stijlelement van alle SUV’s van Audi. De licht uitgeklopte wielkasten zijn een verwijzing naar de oer-Quattro.

Ook het interieur is er met sprongen op vooruit gegaan. Een digitaal instrumentarium is voortaan standaard, en dat is fijn voor alle liefhebbers van die prachtige ‘virtual cockpit’ uit vele andere Audi-modellen. Over de materiaalkeuze en afwerking mag je bij Audi nooit klagen. Ook de Q3 heeft weer een snaar-strak dashboard met hoekige vormen. Wel moet de compacte SUV het doen met één groot touchscreen in plaats van twee (zoals bij de A6, de A7 en de A8), maar het ziet er modern uit. De duurdere versies zijn leverbaar met stroken alcantara op het dashboard en de stoelen. In onze testauto zijn ze oranje van kleur: ook mooi.

Ruim

Bij alle toegenomen proporties kon de wielbasis van de Q3 niet achterblijven. Die groeide met 7,8 centimeter. Dat is goed te merken aan de hoeveelheid binnenruimte. Zelfs als je 1,90 meter lang bent, is het geen straf om achterin te zitten. Zowel voor hoofd als benen is er voldoende bewegingsvrijheid. De achterpassagiers kunnen heel wat ontdekken aan hun zitplaats: niet alleen is de bank 15 cm te verschuiven, je kunt hem ook in drie delen omklappen en de rugleuning is in 7 standen verstelbaar.

Ook de bagageruimte is gegroeid. In de oude Q3 was hij met 430 liter vrij krap. Het volume is gegroeid tot 530-675 liter, afhankelijk van de stand van de achterbank. Met de bank omgeklapt kan er nu 1.525 liter in. De Q3 is up-to-date met zijn media-aanbod: hij is beschikbaar met Apple CarPlay en Android Auto, Google Earth-navigatie, een wifi-hotspot en digitale radio.

Verder kan de Q3 tot de nok toe worden volgestopt met hulpsystemen, zoals een file-assistent (waarbij de auto zelf remt en optrekt), een rijstrook-assistent die de auto binnen de wegbelijning houdt, en een par-keerassistent. Helemaal zelf inparkeren kan hij overigens niet, je moet nog steeds zelf remmen en gas geven.

Slechts één diesel

Wat de motoren betreft, zien we iets verrassends: drie benzineversies (150, 190 en 230 pk) en slechts één diesel (150 pk), al wordt de keuze volgend jaar iets uitgebreider. Dan maakt een nieuwe turbodiesel met 190 pk zijn opwachting.

De Nederlandse importeur verwacht het meest van de voorwielaangedreven 2,0 liter TFSI-motor, in combinatie met een zeventraps S Tronic-automaat. Hij levert 150 pk vermogen en 250 Nm koppel. Geen Q3-rijder zal zich beklagen over de sprint van 0-100 km/u in 9,2 seconden en de top van 207 km/u. Een storend element bij de S Tronic-transmissies is alleen dat het even duurt voordat ze reageren als je vanuit stilstand wilt wegrijden. Je bent dan geneigd iets meer gas te geven, waarna het vermogen in een keer vrijkomt en je niet al te vloeiend van je plaats komt. Kwestie van wennen.

Op de bergachtige wegen rond Bolzano in Noord-Italië is de versnellingsbak bovendien een beetje in de war: terugschakelen zodat meer koppel beschikbaar is voor de steile beklimming, of toch blijven hangen in een hogere versnelling?

Verder voelt de Q3 onverwacht zwaar aan voor optimaal plezier op leuke bochtige wegen. Zelfs de Dynamic-stand van Audi’s optionele Drive Select rij-programma verandert daar niets aan. De Nederlander zal hier alleen op vakanties tegenaan lopen; in ons vlakke land is de Q3 veel meer in zijn element.

Motorgeluiden dringen nauwelijks door tot het interieur - hooguit is er rond de buitenspiegels een beetje windgeruis te horen. De stoelen zitten uitstekend. Het nieuwe onderstel is in de Comfort-stand uitermate vriendelijk voor alle inzittenden: zelfs bij hoge verkeersdrempels of verraderlijke gaten in de weg is het genadig. De Q3 staat in november in de Nederlandse showrooms. Tegen die tijd worden ook de prijzen bekendgemaakt.

Ontvang elke dag gratis het laatste nieuws over auto's en mobiliteit: volg onze autoredactie op Facebook https://www.facebook.com/ADnlAuto/

Volledig scherm Audi Q3 © Audi AG

Volledig scherm Audi Q3 © Audi AG

Volledig scherm Audi Q3 © Audi AG

Volledig scherm Audi Q3 © Audi AG

Volledig scherm Audi Q3 © Audi AG

Volledig scherm Audi Q3 © Audi AG

Volledig scherm Audi Q3 © Audi AG