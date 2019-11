Audi onthult volledig elektrische e-tron Sportback

De nieuwe Audi E-tron Sportback combineert lokaal emissievrij rijden met het uiterlijk van een coupé-achtige SUV en veel hipper dan dat wordt het voorlopig niet. En door meer bereik en nog meer technologie toe te voegen aan Audi’s elektrische SUV, wordt het model ook interessant voor een grotere groep kopers.

Waar de ‘gewone’ e-tron ‘slechts’ 417 kilometer ver komt op een volle lading, heeft de Sportback een actieradius van maximaal 446 kilometer. Een groot deel van die winst is te danken aan de meer aerodynamische vorm van de E-tron Sportback, maar ook omdat in tegenstelling tot de E-tron de Sportback meestal achterwielaangedreven is en alleen overschakelt op vierwielaandrijving wanneer dat nodig is.

Volledig scherm Audi e-tron Sportback © Audi

Nieuw zijn de digitale matrix LED-koplampen. Deze maken gebruik van een chip met een miljoen microspiegels, die tot 5.000 maal per seconde kunnen bewegen. Het resultaat: verlichting in hoge resolutie die letterlijk meebeweegt met de auto. Ook zijn functies als rijbaan-, oriëntatie- en markeerverlichting hiermee zeer precies aan te sturen. Daarbij maakt dit systeem animaties op muren of de ondergrond mogelijk.

De Audi e-tron Sportback is feitelijk de Audi e-tron met de aflopende daklijn van de Audi A7. De auto is 4,90 meter lang, 1,94 meter breed en 1,62 meter hoog. Met het S line-exterieur en de innovatieve digitale buitenspiegels heeft de Sportback een Cw-waarde van slechts 0,25. Ook de variabele luchtinlaten, de ‘aero-wielen’ en de vlakke wagenbodem dragen bij aan de gunstige stroomlijn.

De Audi e-tron Sportback 55 quattro is met een vermogen van 265 kW en een koppel van 561 Nm de krachtigste uitvoering. Elke as heeft een eigen elektromotor. Mede dankzij de vierwielaandrijving accelereert de e-tron Sportback 55 quattro in 6,6 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 200 km/u.

Volledig scherm Audi e-tron quattro © Audi

In boost-modus is tijdelijk 300 kW en een koppel van 664 Nm beschikbaar. Daarmee is een acceleratie van 0-100 km/u in 5,7 seconden mogelijk. Het accupakket heeft een capaciteit van 95 kW. Snelladen kan met 150 kW gelijkstroom. Binnen een half uur is de accu tot 80 procent op te laden.

Het instapmodel Sportback 50 quattro heeft een vermogen van 230 kW en een koppel van 540 Nm. Hij accelereert in 6,8 seconden van 0-100 km/u en haalt een topsnelheid van 190 km/u. De maximale actieradius bedraagt 347 kilometer. Zijn 71 kW accupakket is te laden met maximaal 120 kW. Ook hier volstaat een half uur voor opladen tot 80 procent.

Ondanks de aflopende daklijn is de hoofdruimte achterin slechts twee centimeter minder dan in de e-tron. Personen met een lengte tot 1,90 meter kunnen met gemak een plek vinden op de achterbank. De e-trons zijn standaard voorzien van luchtvering. De bagageruimte heeft een inhoud van 615 liter en 1.655 liter met neergeklapte achterbank.

Volledig scherm Audi e-tron Sportback © Audi