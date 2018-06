Audi maakt SUV op waterstof

Audi gaat een waterstofauto maken. Over een paar jaar moet er een grote SUV van het merk in de showroom staan. Het Duitse bedrijf werkt daarbij samen met het Koreaanse Hyundai dat de techniek voor een deel levert.

Dat heeft het Duitse topmerk vandaag laten weten. De Audi h-tron wordt de derde commerciële auto op waterstof. Toyota heeft er al een, de Toyota Mirai. Hyundai komt deze zomer in Nederland op de markt met de Nexo, ook op waterstof.

Auto's die op waterstof rijden zijn elektrische auto's die de elektriciteit niet in zware batterijen meezeulen maar zelf elektriciteit maken uit waterstof in een brandstofcel. Uit de uitlaat van die auto's komt schoon water. Als de waterstof wordt gemaakt met groene stroom wordt het milieu nauwelijks belast.

Een ander groot voordeel ten opzichte van de elektrische auto's op batterijen is dat tanken even snel gaat als bij een benzine-auto. Langdurig bij een laadpaal wachten tot je weer verder kunt is er niet bij. Ook is de actieradius veel groter dan bij elektrische auto's op batterijen. Volgens deskundigen is op den duur een bereik van 1000 kilometer op één tank mogelijk. Dat is vergelijkbaar met een dieselauto.

Prijzig

Audi en Hyundai gaan patenten en onderdelen uitwisselen. ,,Het doel van de samenwerking is om brandstofceltechnologie sneller en kostenefficiënter productierijp te maken'', laat Audi weten. De technologie is nog prijzig. De Toyota Mirai kost 80 mille en de Hyundai Nexo 70.000 euro. Wat de Audi gaat kosten is nog niet bekend.

Binnen de Volkswagen Group is Audi verantwoordelijk voor de ontwikkeling van brandstofceltechnologie. Audi werkt al twintig jaar aan een waterstofauto en presenteerde meerdere keren een conceptauto. Inmiddels wordt de zesde generatie getest. Nu is de techniek ver genoeg om een model in productie te nemen. De SUV die op de markt komt, wordt een grote auto die in beperkte oplage wordt gebouwd. Door met Hyundai samen te werken hoopt Audi ook een waterstofauto voor een groter publiek te kunnen maken.

Meer auto's op waterstof moeten ervoor zorgen dat er meer waterstofpompen komen. Duitsland heeft er nu nog maar 43 maar dat moet over een jaar meer dan verdubbeld zijn. Nederland wil in 2020 veertien H2-tankstations hebben.