Artsen zeggen: zet een fietshelm op! Maar in landen om ons heen is het veel meer ingeburgerd

Fietsers zijn kwetsbaar, een val kan grote gevolgen hebben. Louis van den Eijnden weet er alles van. Twee weken geleden fietste hij in zijn woonplaats Barendrecht in alle rust over de dijk toen zijn voorwiel plotseling losschoot. ,,Ik sloeg voorover en klapte op de straat”, vertelt hij. Niet alleen zijn schouder en pols raakten daarbij ontwricht, ook liep hij hoofdletsel op. ,,Het was een groot bloedbad.”