ANWB waarschuwt voor gevaarlijk autostoeltje: ‘Gebruik het niet’

In zowel de frontale als de zijdelingse botsproef liet de verbinding tussen het Isofix onderstel en het kinderstoeltje het afweten. Hierdoor kwam het kinderstoeltje met kinderdummy erin los van het onderstel en vloog naar voren. Bij een botsing in de praktijk kan een kind hierdoor zeer ernstig gewond raken, concludeert de ANWB. Het stoeltje is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 maanden. De test werd uitgevoerd met een snelheid van 64 km/h.

Fabrikant Artsana is geïnformeerd over de uitkomsten van de test en deze heeft inmiddels een terugroepactie aangekondigd. De Chicco Kiros is een nieuw product en is pas sinds juli 2020 verkrijgbaar. Het is daarom aannemelijk dat er nog niet veel van verkocht zijn. De ANWB heeft het zitje nog niet bij Nederlandse (web-) winkels aangetroffen. De test is uitgevoerd door de Duitse Stiftung Warentest en de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB.