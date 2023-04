ANWB verwacht extra drukke avondspits door start meivakantie

Problemen in afhandeling op Schiphol alleen maar toegenomen, wilde acties dreigen in meivakantie

De meeste vertraging wordt donderdagmiddag verwacht op de wegen van Utrecht richting het zuiden, maar ook tussen Arnhem en de Duitse grens wordt het druk. In Noord-Brabant en in het midden van het land worden ook files verwacht.

Door regen kunnen de files oplopen

In de Bollenstreek is het de komende dagen druk door het Bloemencorso. Ook moeten reizigers rekening houden met de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel (A29). Deze gaat richting Bergen op Zoom dicht van vrijdag tot maandag. De week erop is de tunnel zelfs in beide richtingen afgesloten.