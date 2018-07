ANWB publiceert 'zwarte lijst' tankstations: déze moet je mijden

De tijd van de hurk-wc’s met besmeurde wandtegels is bijna voorbij, maar toch zijn 28 van de onderzochte snelwegstations een regelrechte afknapper. Zwerfvuil, ronduit smerige toiletten zonder bril, krappe parkeerterreinen, gaten in het asfalt, veel lawaai en zelfs rattengif in het gras.

De testers van de ANWB doorkruisten in drie weken België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Italië via de Autoroute du Soleil en de Linksrheinische Autobahn tot Milaan met een checklist van 60 punten. Vooral in Frankrijk ten zuiden van Lyon en in Zwitserland is het aangenaam om een tussenstop te maken. ,,In Zwitserland kun je van de grond eten, zo proper. Sommige stops hebben daar vier speeltuinen én een klimmuur'', zegt Joris van Drooge van de ANWB.

Grote steden

Vaak liggen de fraaiste plekken niet direct aan de snelweg zodat het verkeerslawaai plaats maakt voor rust en groen. Soms zijn er zelfs wandelpaden langs riviertjes om écht even de benen te kunnen strekken. Vooral met kleine kinderen die na uren stilzitten willen ravotten is een schone, groene tussenstop belangrijk. ,,Mijd de stations in de buurt van grote steden. De grond is er duurder en er is minder groen en ruimte. In Frankrijk zijn de snelwegstations langs de tolwegen eigenlijk allemaal in orde. Daar maak je een prima stop.''

Opvallend in de test is dat de Franse Aire de Duitse Raststätte verslaat. ,,De Fransen scoren iets hoger omdat er meer ruimte is, meer groen en er meer speelplaatsen zijn'', zegt Van Drooge. Maar dat geldt niet voor de wc’s. In Frankrijk heb je nog steeds geluk als je een schone toiletbril vindt. Terwijl schone toiletten het belangrijkst zijn voor Nederlanders, blijkt uit het ANWB-onderzoek. In Duitsland, Zwitserland, Luxemburg en België betaal je inmiddels bijna overal voor je toiletbezoek (vaak in ruil voor een voucher) en daardoor zijn de toiletten redelijk schoon. In Frankrijk en Italië zijn de wc’s gratis maar ook een stuk smeriger.

De mooiste

De Franse Aire de Village Catalan – vlakbij de Spaanse grens – was de beste en mooiste van alle bezochte stations. ,,Een ruime, schone en mooie Aire in de vorm van een Catalaans dorpje, compleet met olijfboomgaarden en een geinige speeldouche om af te koelen van de zomerhitte.''

De slechtste

De slechtste tussenstop is Lario Est (langs de A9 bij Milaan) in Italië. Het is klein met ‘belachelijk dure brandstof’ (2,17 euro voor een liter benzine), ‘luid snelweggeraas, een rommelige winkel, nauwelijks parkeerplekken en nul ontspanningsmogelijkheden’.

In het verleden heeft de ANWB vaker dergelijke testen gedaan. De ANWB is van plan de test van de stopplaatsen voortaan jaarlijks uit te gaan voeren. Dat moet leiden tot een interactieve kaart zodat je precies kunt zien waar je moet zijn en vooral welke plekken je moet mijden.

Alle 127 stopplaatsen kregen een beoordeling, ze zijn vanaf morgen te vinden op anwb.nl/snelwegstations.

Volledig scherm Een deel van de routekaart die de ANWB publiceert. De rode kun je beter mijden. © ANWB