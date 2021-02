Amerikaanse autohandelaren ‘dumpen’ schadeauto's steeds vaker in Europa

De Europese import van auto’s uit de VS is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Uit cijfers van Carfax, een bedrijf dat de voertuighistorie voor consumenten inzichtelijk maakt, blijkt dat er in 2015 nog 90.459 auto’s uit de VS naar Europa gehaald werden, in 2019 waren dat er al 342.642. Een groei van bijna 280 procent. Tegelijkertijd is er volgens Carfax er een andere zorgwekkende stijgende trend: het aandeel auto’s met een schadeverleden of serieuze onderliggende problemen is óók enorm gegroeid.

Tot 2015 was pakweg de helft van de auto’s of soms nog minder een ‘risicoauto’. In de afgelopen jaren gold dat echter voor de meerderheid van de auto’s. Sterker zelfs, in 2019 was zelfs zo’n 90 procent van de dik 300.000 uit de VS geïmporteerde auto’s zo’n probleemgeval. Carfax waarschuwt dan ook: ,,Iedereen die in Europa een auto koopt die uit de VS komt, kan er bijna van uitgaan dat die auto onderliggende schade of serieuze problemen heeft.‘’

Het lijkt er vanwege het absurde percentage haast op dat er in de VS auto’s met problemen aan de kant geschoven worden met de gedachte ‘die willen ze in Europa mogelijk nog wel’. Maar niet elk Europees land is er even happig op. Zo was in 2015 Duitsland nog koploper qua VS-import, maar sinds het aandeel probleemauto’s is gegroeid, zijn Amerikaanse auto’s daar in verhouding minder populair geworden. Ook in Nederland is er relatief weinig vraag naar Amerikaanse auto's. De afgelopen jaren werd er vooral in het oosten van Europa veel uit de VS gehaald. Het zeer oostelijk gelegen Georgië is al vier jaar koploper. In de voormalige Sovjet-republiek werden in 2019 maar liefst 160.000 Amerikaanse auto’s geïmporteerd.

In 2015, toen het aantal probleemauto’s nog minder hoog lag, waarschuwde Carfax al voor de twijfelachtige conditie van Amerikaanse voertuigen. Destijds gingen er vooral veel auto’s naar Litouwen, daar werden de schadeauto’s uit de VS snel en goedkoop opgelapt en vervolgens doorgesluisd naar andere Europese landen. In Nederland komen importauto’s vooral uit de buurlanden. Maar als er een uit de VS komt, kan het dus geen kwaad extra kritisch te zijn. Enig houvast voor de koper biedt een internationaal rapport over de voertuighistorie, zoals van Carfax. Zo'n rapport is soms gratis beschikbaar bij de auto die te koop staat.

