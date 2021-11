Als deze waarschuwingslampjes branden moet je direct naar de garage

Bij alle auto's gaan bij het omdraaien van het contact alle waarschuwingslampjes even branden, maar als alles goed is, gaan ze na een paar seconden vanzelf uit. In de bedieningshandleiding van iedere auto staat een overzicht met een volledige beschrijving van de symbolen. De vraag is alleen: wie leest het? In dit overzicht van de Duitse testinstantie TÜV Süd leggen we uit wanneer je door kunt rijden als er een waarschuwingslampje brandt en wanneer je direct naar de garage moet.