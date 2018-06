Als deze coureur het circuit opgaat, kan Max wel inpakken

Volgend jaar moet de eerste Formule 1-achtige race met soortgelijke robotauto’s plaatsvinden op een nog nader te bepalen circuit in Europa. Er zit geen mens achter het stuur en dat maakt deze raceauto net even anders. Hij is hierdoor nog beter gestroomlijnd én hij zit propvol elektronica en slimme software. De vier elektromotoren (samen goed voor 402 pk) maken topsnelheden van meer dan 320 km/u mogelijk.

Voordat de auto straks aan zijn race begint, heeft hij eerst een scanronde gemaakt. Hij gaat dan minutieus over het asfalt om tot op de millimeter de eigenschappen van het circuit vast te leggen. Met behulp van kunstmatige intelligentie en een arsenaal aan sensoren weet de raceauto vervolgens met extreem hoge snelheid en de allerbeste stuurmanskunst de snelste rondes te rijden. Het is in elk geval de bedoeling dat de robot sneller denkt en handelt dan een mens.

Bovendien heeft het bedrijf meer in petto om de races tot een spektakel te maken. Extra spannend wordt het als vijf auto’s in de race geconfronteerd worden met vijf andere auto’s die al spookrijdend tegelijkertijd aan dezelfde race deelnemen. Ook dat is mogelijk, dankzij de technologie en omdat er geen enkel risico is voor ongevallen met coureurs. Een andere manier om de race spannend te maken, is dat beslissingen van het team telkens worden overlegd met het publiek: zullen we nu wel of niet een inhaalmanoeuvre beginnen? Realtime communicatie via de smartphones van het publiek dat de race op de tribunes of thuis volgt, maakt dat mogelijk.