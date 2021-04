Als 12-jarige achter het stuur: steeds meer kinderen gaan zonder rijbewijs de weg op

VIDEO / RIJ-IMPRESSIE Skoda deelt gevoelige tik uit aan ‘moeder’ Volkswagen

16 april De nieuwe Skoda Enyaq iV heeft veel gemeen met de ID.4 van Volkswagen. Maar in de praktijk blijkt het Tsjechische familielid op diverse punten beter uitgedacht dan z’n ‘voorbeeld’ uit Duitsland. De tijd dat Skoda nog het budgetmerk van de VW Groep was, is met deze auto definitief voorbij.