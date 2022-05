Allereerste stukje van de Blankenburgverbinding bíjna klaar: twee kilometer asfalt bij Vlaardingen

Forse stijging au­to-inbraken in eerste vier maanden 2022

Criminelen hebben in de eerste vier maanden van 2022 veel meer in auto’s ingebroken dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo laten politiecijfers zien. In 2021 maakten de vele coronamaatregelen het vermoedelijk moeilijk om uit of van auto’s gestolen waar te verhandelen, zoals koplampen en navigatiesystemen. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) verwacht dat dit minder speelt in 2022.

20 mei