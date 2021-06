Alle tests van onze autoredactie vind je hier

In principe wordt elke nieuwe auto op de Nederlandse markt in de praktijk uitvoerig beproefd. Vaak gebeurt dat al meteen op het moment dat we voor het eerst met de auto kunnen kennismaken. Later volgt dan meestal nog een uitgebreide test, waarbij we minimaal een week lang de auto onder verschillende omstandigheden uitproberen.

Bij de criteria voor deze tests houden we de eindgebruiker, de consument, voortdurend in het oog. Omdat het er niet alleen om hoe gaat hoe goed of slecht het weggedrag van een auto is, maar ook de mate van veiligheid, het comfort of praktische eigenschappen zoals ruimte of gebruiksvriendelijkheid. Bovendien wordt er altijd in het bijzonder gelet op de verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Is er een auto die je niet in dit archief vindt, maar wel graag getest zou zien? Mail onze autoredactie dan op auto@dpgmedia.nl. Daar kun je ook altijd terecht met vragen of opmerkingen over onze tests.

