Alcoholslot in 2022 verplicht in nieuwe auto's, plus nog acht systemen

De Europese Unie wil nieuwe auto's nog veiliger maken in de jacht op nul verkeersdoden in 2050. Een van de maatregelen om dit te realiseren is het invoeren van een verplicht alcoholslot. In februari van dit jaar werd bekend dat in de Europese Unie jaarlijks 5.000 doden het gevolg zijn van drank achter het stuur. Dat is een kwart van de in totaal 25.600 verkeersdoden in de Europese Unie.