Achterstand CBR naar 600.000 examens: ‘Desnoods na twee keer zakken langer wachten op herexamen’

Het leek net weer de goede kant op te gaan met het CBR. Voorafgaand aan de tweede lockdown waren al 120.000 van de in de eerste lockdown uitgestelde 320.000 theorie- en praktijkexamens ingelopen. ,,Hadden we dat kunnen doortrekken hadden we daar in 2021 nog last van gehad, maar was het goed te doen geweest”, zegt algemeen directeur Alexander Pechtold. Door de tweede lockdown is het CBR echter terug bij af en nog veel erger dan dat. Medio februari is de achterstand opgelopen tot 600.000 examens, zowel theorie- als praktijk.

Lees ook PREMIUM In de wacht voor het rijexamen: nog even geduld voor het allereerste ritje naar de McDrive

Heb jij een goede reden dat je snel zou moeten kunnen afrijden? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat niet als censuur, maar omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen via deze link.

,,Als wij niets doen zitten wij drie, vier jaar in de problemen en dat is maatschappelijk onacceptabel”, stelt Pechtold. Hij en operationeel directeur Jan Jurgen Huizing werken daarom aan een serie maatregelen om het stuwmeer leeg te laten lopen. Het CBR heeft daarvoor de Taskforce Examenafname Corona opgericht, inmiddels zijn er 200 ideeën verzameld. ,,Van groen tot rijp.” Begin maart legt de CBR-directie een concreet plan voor aan het demissionaire kabinet. Vanmiddag leek Pechtold, ex-politicus als hij is, via een persbijeenkomst de geesten alvast rijp te willen maken voor forse maatregelen.

Avondexamens

Concreet kan aan twee knoppen worden gedraaid, stelt het CBR: het vergroten van de examencapaciteit en het verkleinen van de instroom. Eén maatregel die sowieso genomen wordt is het aannemen van 100 extra examinatoren. Die zijn echter niet meteen inzetbaar, het vergt echter 10 maanden om één examinator op te leiden. ,,Bovendien moeten ze opgeleid worden door de huidige examinatoren, waardoor je de huidige pool van 700 examinatoren tijdelijk verkleint.”

Het CBR kijkt verder naar avond- en weekendopeningen. ,,Normaal deden we dat niet, maar we moeten aan de randen van het mogelijke gaan lopen.” Pechtold wil 67-plussers aannemen om de achterstand in te lopen. ,,Daar is belangstelling voor, we werven via een uitzendingsbureau, ze krijgen dan een nulurencontract.” Hij beklemtoont dat niet op de kwaliteit wordt beknibbeld. ,,We verlagen onze exameneisen niet.”

Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Algemeen directeur van het CBR Alexander Pechtold © GUUS SCHOONEWILLE

Slagingspercentage

Verder wil Pechtold het lage slagingspercentage verhogen. Dat is nu 48 procent, iets waar hij zich vorig jaar zomer over beklaagde op deze site. ,,Elke procent beter is 8000 herexamens minder.” Hij doet een dringende oproep aan de branche om daar hard aan te werken. ,,Vraag geen examen aan voor kandidaten die nog niet klaar zijn en eigenlijk nog meer lessen nodig hebben.” Ook minder tussentijdse toetsen zijn zeer welkom.

Pakt de branche zijn verantwoordelijkheid niet dan kondigt Pechtold onconventionele maatregelen aan. ,,Dan kun je denken aan desnoods langer wachten na twee of drie keer zakken.” Ook denkt hij er over om de leeftijdsgrens om weer te mogen lessen te verhogen, bijvoorbeeld naar 18 jaar. Nu is dat 16,5 jaar. ,,Of laat kandidaten eerst een faalangstexamen doen, voordat ze bij ons komen afrijden.”

Quote Als er niets gebeurt duurt het drie tot vier jaar om alle achterstan­den in te halen Alexander Pechtold, algemeen directeur CBR

De huidige achterstand van de theorie-examens kan eind dit jaar ingelopen worden als de examenzalen coronaproof kunnen worden gemaakt en het CBR vanaf 2 maart weer open kan. ,,Dan kunnen we de capaciteit naar 200 procent brengen, twee keer zoveel als normaal,” zegt operationeel directeur Huizing. Elke week dat het CBR dicht blijft kost de organisatie 3 miljoen euro. ,,Dat is bakken met geld.” Die kosten worden over 2020 gedekt, momenteel is het CBR in gesprek met het ministerie voor dit jaar.

Uitgestelde examens eerst ingehaald

Besluit het kabinet de coronamaatregelen te verlengen en blijft het CBR dicht, dan lopen de achterstanden enorm op. ,,Dan komen er tienduizenden examens per week bij”, zegt Huizing. Het CBR beklemtoont dat uitgestelde examens het eerst worden ingehaald. Dat betekent wel dat nieuwe examens een reserveringstermijn van 20 weken gaan hebben. ,,Zonder extra maatregelen duurt het jaren voordat we de reserveringstermijn naar normaal terugbrengen. Normaal is binnen zeven weken een eerste examen aanvragen en binnen vijf weken een herexamen.

De coronaproblemen zijn extra pijnlijk nu het CBR zijn eigen zaakjes steeds beter op orde kreeg. Sinds 2018 kampte het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen met enorme wachttijden bij het herkeuren van oudere automobilisten. Tienduizenden 75-plussers zagen hun rijbewijs daardoor niet tijdig verlengd. Het kabinet besloot rijbewijzen daarom tijdelijk te verlengen. Inmiddels heeft het CBR zich verbetert en zijn alle achterstanden ingelopen en zijn de reactietijden kort, stelt Pechtold.

Rijschoolbranche is het zat Door de al twee maanden durende tweede lockdown rommelt het steeds meer onder de 9.000 rijschoolhouders. Het zorgde maandagmorgen voor een spontaan protest in Nijmegen. Tientallen lesauto’s trokken daarbij in colonne door de stad. De rijscholen zijn boos dat taxi’s en bussen wel mogen rijden, maar dat zij in lockdown zitten. ,,Sinds half december mogen wij geen les meer geven”, aldus rijschoolhouder Corné Blom in De Gelderlander. ,,Terwijl we een heel protocol hebben. Leraar en leerling dragen beiden een mondkapje. Er wordt extra gedesinfecteerd. En bij klachten gaan lessen niet door. Het kan veilig, maar het mág niet. Terwijl je wel gewoon mensen bij elkaar in taxi’s, bussen en bedrijfswagens ziet stappen.” Komende vrijdag willen rijschoolhouders in Enschede gaan actievoeren bij het CBR Examencentrum in Enschede. ,,Vanaf 15 december is het CBR dicht en alle rijscholen zijn sindsdien de weg niet meer op geweest. De steun van de overheid is ver te zoeken,” stellen ze in een persbericht. Ook het CBR krijgt kritiek. ,,Wachtlijsten bij het CBR worden buitenproportioneel lang. De communicatie vanuit het CBR en de overheid over dit alles is ver te zoeken.” Het CBR zegt de pijn van rijschoolhouders te voelen. ,,Wij leven enorm met hen mee, we zitten met zijn allen in het zelfde schuitje, stelt Pechtold.