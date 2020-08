Aanraken touchscreen auto is onderweg verboden volgens Duitse rechtbank

De hoogste rechtbank van Karlsruhe oordeelde dat de boete terecht was. Volgens de rechterlijke uitspraak is een permanent geïnstalleerd touchscreen ook een elektronisch apparaat, zelfs als daarop zaken als de intervalsnelheid van de ruitenwisser kan worden aangepast. Het probleem van dit vonnis is dat bijna alle moderne auto’s zijn voorzien van steeds grotere touchscreens die een groot aantal bedieningsfuncties overnemen, van het volume van de radio tot verlichting en stoelverwarming of airconditioning.



Autofabrikanten hebben nog niet gereageerd op de uitspraak, maar als deze zaak maatgevend is voor de manier waarop aanraakschermen in auto's worden gezien, heeft de auto-industrie een behoorlijke uitdaging, aangezien de techniek van de spraakcommando's en andere bedieningsvarianten nog niet goed genoeg is om knoppen en touchscreens te vervangen.



De gedetailleerde uitspraak van de Duitse rechter vind je hier.