Aan deelvoertuigen geen gebrek, maar wat is het handigst? Wij probeerden het uit

Prijswin­nen­de Casa de Pa­pel-truck crasht kort na verkiezing: ‘Zoveel verdriet door me heen’

17 augustus Het kan verkeren. De ene dag val je in de prijzen bij de verkiezing Mooiste Truck van Nederland en show je vol trots je Casa de Papel-vrachtwagen voor de camera. De andere dag ligt je voertuig volledig in de prak na een crash in België. Mogelijk wordt de wagen komende week total loss verklaard.