‘95 procent verkeersongelukken gevolg van menselijk falen’

De campagne is nodig omdat het aantal verkeersdoden toeneemt. In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door een verkeersongeval, dat zijn 65 verkeersdoden meer dan het jaar ervoor.

,,Onze campagne is geslaagd zodra mensen, meer dan nu het geval is, gaan nadenken over hun eigen verkeersgedrag. En daar een positieve draai aan geven. Denk aan bewustere verkeersdeelname en dat mensen zelf actie gaan ondernemen wanneer een verkeerssituatie onveilig is’’ aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.

Een nationaal meldpunt, het VVN-Participatiepunt, is opgezet zodat mensen onveilige verkeerssituaties in hun eigen buurt kunnen doorgeven en buurtacties zoals een remwegdemo of een snelheidsmeting kunnen uitvoeren. Volgens VVN zal het naar verwachting tot 5,9 procent minder verkeersdoden en 4 procent minder ernstig gewonden leiden als mensen in plaats van 50 km per uur, 40 km per uur gaan rijden.