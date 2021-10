4 miljard euro aan onterechte coronasteun in VS, gebruikt voor Lamborghini en Pokémonkaart

Delen per e-mail

De Amerikaanse overheid is een grootschalig onderzoek gestart naar misbruik van de coronasteun, die enkel en alleen uitgegeven had mogen worden aan het onderhouden van bedrijven tijdens de lockdowns.

De Small Business Administration (SBA), het overheidsorgaan dat de steun regelt, heeft naar schatting 4,5 miljard dollar (3,8 miljard euro) te veel aan coronasteun weggegeven zonder dat er een meldpunt of controle was op de uitgaven, aldus The Washington Post. Met terugwerkende kracht worden de fraudeurs alsnog berecht.

Tussen de frauduleuze gevallen zat onder anderen een man die al het steungeld uit heeft gegeven aan stripclubs en iemand die een Lamborghini van 318.000 dollar heeft gekocht (bijna 274.000 euro). Het meest opvallend is misschien wel Vinath Oudomsine, die twee derde van het geld dat hij ontving uitgaf aan één Pokémonkaart van 57.789 dollar (bijna 50.000 euro). In alle drie de gevallen had de SBA geen steun mogen geven.

Volledig scherm Pokémonkaarten zijn op het moment hartstikke gewild onder kinderen, maar ook volwassenen. De waarde van de kaarten, gebaseerd op de game Pokémon waarin kleine monstertjes elkaar bevechten, kan hoog oplopen. © Getty Images

De SBA verwijt de Trump-regering dat deze massale fraude heeft kunnen gebeuren. De Pokémonkaart is ‘maar een voorbeeld van de fraude die heeft kunnen ontstaan door de lakse controle in de tijd van Donald Trump’, meldt het overheidsorgaan in een statement.

Nu, onder president Joe Biden, wordt er meer moeite gestopt in antifraudemaatregelen, zodat het allemaal gestroomlijnder loopt, aldus de SBA.

