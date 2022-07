28 miljoen weg, 1700 bomen dood: zo eindigde omstreden verkeersproject in fiasco

In Amersfoort sloeg het nieuws in als een bom. De omstreden westelijke rondweg gaat de prullenbak in. De nieuwe coalitie van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zet een streep door het plan dat moet zorgen voor betere doorstroom van autoverkeer. Er komen straks alleen nog een aantal nieuwe fietsverbindingen en een veilige fietstunnel onder het spoor. De westelijke rondweg stopzetten was praktisch onvermijdelijk, want de kosten rezen de pan uit. Het plan dreigde niet 68, maar 113 miljoen te gaan kosten.