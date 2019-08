20 tips om je auto zo lang mogelijk in leven te houden

1. Kies je weg zorgvuldig

Dit lijkt misschien wat vergezocht, maar is het niet. Als je elke dag een heel slecht begaanbare weg gebruikt, kan dit funest zijn voor je onderstel. Het gevolg? Versleten schokbrekers, kromme velgen en beschadigde banden. Even omrijden over die weg zonder drempels kan de levensduur van je schokbrekers met duizenden kilometers verlengen.

2. Gebruik je rem om te remmen

Dat klinkt logisch, maar veel automobilisten met een handbak remmen af ‘op de motor’. Dit zorgt voor extra belasting van de lagers, waardoor de levensduur van de componenten van je versnellingsbak wordt verkort. Dus als je moet vertragen, gebruik dan niet de motorrem, maar de voetrem om snelheid kwijt te raken.

3. Laat je airconditioning aan

Je hebt waarschijnlijk veel vrienden die weigeren hun airco in te schakelen omdat ‘dit het brandstofverbruik verhoogt’. Moderne airconditioningsystemen zijn echter zeer efficiënt en door ze bijvoorbeeld tijdens de winter uit schakelen, veroorzaak je enorme schade aan de afdichtingen en andere componenten. Dus als je ‘m uiteindelijk gebruikt, zal het systeem waarschijnlijk lekken of een belangrijk onderdeel is kapot en dat kost je uiteindelijk meer dan wat je hebt bespaard op brandstof.

4. Koppeling-management

Als je een handgeschakelde versnellingsbak hebt en je voet op het koppelingspedaal laat rusten, zal de koppeling gedeeltelijk worden ingeschakeld, waardoor deze sneller slijt. Het lijkt misschien een voor de hand liggend punt, maar rijd níet met je voet op de koppeling. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen dit toch doen.

5. Gebruik je garage

Veel mensen hebben een garage, maar gebruiken deze niet om hun auto in op te bergen. Ze zetten de grasmaaier erin en andere spullen. Door je auto te stallen, voorkom je dat de auto roest, dat de zon het interieur verbleekt en dat het interieur op zonnige dagen erg heet wordt - iets wat het dashboard en interieur niet ten goede komt.

6. Gassen, maar met mate

Vandaag de dag moeten alle dieselmotoren zijn uitgerust met een roetfilter. Om te voorkomen dat het filter verstopt raakt, moet je regelmatig een beetje toeren draaien om het filter ‘schoon te branden’. Ook benzinemotoren zijn gebaat bij af en toe rijden met hogere toerentallen, aangezien dit voorkomt dat er allerlei residuen worden afgezet op delen van de motor.

7. Koude start? Liever niet

Een motor heeft het de eerste vijf minuten nadat ‘ie wordt gestart het zwaarst. Een koude motor heeft weinig smering, doordat deze onderin het blok zit en dik is. De slijtage is dus bij een koude motor het zwaarst en dat geldt niet alleen in de winter. Voor de motor warm is, wordt aanbevolen te schakelen bij 2.500 toeren bij een benzinemotor en 2.000 bij een diesel. Beter nog: pak als het even kan voor korte afstanden de fiets.

8. Tank op tijd

Als je een van die mensen bent die regelmatig hun brandstoftank leegrijden, loop je het risico dat je het brandstofsysteem beschadigt. Dat komt omdat sediment zich meestal op de bodem van de tank verzamelt en als de motor altijd op brandstof vanaf de bodem van de tank loopt, is het waarschijnlijk dat de pomp, het filter en mogelijk zelfs de injectoren verstopt kunnen raken, wat tot hoge rekeningen leidt.

9. Start je motor in zijn ‘vrij’

Wanneer je de auto start, doe dat dan niet in de versnelling en met ingetrapte koppeling. Dit zorgt namelijk voor extra belasting van de startmotor. Het lijkt misschien een futiliteit, maar over meerdere jaren en duizenden startprocedures, kan dit meer verschil maken dan je denkt.

10. Houd je lak schoon

Sommige auto’s hebben kunststof of aluminium panelen, maar de meeste hebben nog steeds een stalen carrosserie. Roest heeft meer vat op vieze auto’s dan op schone, dus was ‘m regelmatig en zet de lak af en toe in de was. Ook handig: kies in de wasstraat voor een hot wax-behandeling. Dat spul komt op plekken waar je met de hand niet bijkomt.

11. Wees alert op steenslag

Een stukje lak dat eraf is door steenslag lijkt niet ernstig, maar doordat de roest hier ongehinderd zijn gang kan gaan, zit je binnen enkele jaren met een rottend gat. Dus wees er snel bij en stip de beschadigde plekken bij met een lakstift.

12. Kies voor roestpreventie

Wanneer je je onderstel en holle ruimtes professioneel laat behandelen tegen roestvorming, gaat deze jaren langer mee. Een voorbeeld van werkzame roestpreventie zijn merken als Dinitrol of andere waxsoorten.

13. Gebruik synthetische olie

Als er één ding is dat de levensduur van uw versnellingsbak, motor en differentieel helpt verlengen, is dat het gebruik van schone olie. Minerale oliën verouderen veel sneller dan synthetische alternatieven. Wees echter voorzichtig als je een klassieker hebt; synthetische oliën kunnen te dun zijn voor oudere componenten.

14. Bescherm je kunststof

Kunststoffen als rubberen strips, afdekkappen en cabrioletdaken moeten worden beschermd tegen UV-straling en uitdroging. In de handel zijn daarvoor speciale middelen te koop die dienen als smeermiddel en beschermmiddel. Door om de paar maanden een beetje aan te brengen, kan het de levensduur van de afdichtingen van je auto aanzienlijk helpen verlengen.

15. Let op de uitlijning van je banden

Zelfs als slechts een klein deel van je banden versleten is, wordt de gehele band afgekeurd. Let er dus op dat je banden goed zijn uitgelijnd. Soms zit de oorzaak in versleten rubbers of spoorstangen. Vervangen is vaak relatief goedkoop en het voorkomt ongelijke bandenslijtage.

16. Smeren kun je leren

Sloten, scharnieren en verbindingen drogen in de loop van de tijd uit en beginnen dan te slijten. Het aanbrengen van een beetje drie-in-één smeermiddel kan van tijd tot tijd een groot verschil maken voor hoe snel dingen verslijten.

17. Check je bandenspanning

Dit lijkt een voor de hand liggende, maar het is nog steeds een punt dat door de meeste mensen over het hoofd wordt zien. Als je banden slechts een paar millibar minder lucht hebben dan voorgeschreven, slijten ze sneller en moet je motor harder werken. Dit betekent tevens dat je brandstofrekeningen iets hoger zullen zijn. Dus controleer uw bandenspanningen om de paar weken. Pomp ze niet té hard op, want dan slijten ze in het midden harder.

18. Let op terugroepacties

Autofabrikanten moeten hun auto’s regelmatig terughalen vanwege een ontwerp- of productieprobleem. Je kunt via je dealer checken of jouw auto daarmee te maken heeft. Wanneer je de verbeteringen niet laat doorvoeren, kan een kleine fout leiden tot een groot probleem. De terugroepacties zijn gratis, dus het niet laten uitvoeren hiervan is niet slim.

19. Voorzichtig met chemicaliën

Lichtmetalen wielreinigers kunnen zuur zijn, wat betekent dat de lak op je wielen wordt vernietigd en het metaal vervolgens corrodeert. Als je een vaste klant bent op goedkope sites voor carwash-middelen, wees dan voorzichtig. De spuitbussen kunnen sterke chemicaliën bevatten om het reinigingsproces te versnellen - met als mogelijke bijwerking dat je nieuwe velgen zeer snel vermoeid en dof ogen.

20. Controleren voorkomt repareren