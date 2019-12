€ 20.000 korting: waarom de VW e-Crafter ineens veel goedkoper is

Star Wars ruimte­schip ontworpen door Por­sche-designers

9:26 Designers van Porsche en Lucasfilm Ltd. hebben samen een ruimteschip ontworpen voor de nieuwe speelfilm ‘Star Wars: The Rise Skywalkers’. De projectteams werkten gedurende twee maanden samen in de ontwerpstudio’s in Weissach en San Francisco. Het resultaat is de ‘Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter’: een gedetailleerd, anderhalve meter lang schaalmodel.