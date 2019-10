2 miljoen euro over? Dan kan deze elektrische Ferrari-concurrent van jou zijn

In 2020 staat hij te glimmen in de bijzondere showroom van Louwman Exclusive langs de A2 bij Utrecht: de Pininfarina Battista. Van deze nieuwe, volledig elektrische supersportwagen uit Italië worden niet meer dan 150 stuks geproduceerd, waarvan er maximaal 50 naar Europa komen. Ook in Nederland is hij vanaf nu te bestellen, al gaat de Battista bij ons – exclusief belastingen – minimaal twee miljoen euro kosten.

Hij draagt de naam van één van de beroemdste Ferrari-ontwerpers aller tijden, maar de Pininfarina Battista heeft niets met dat andere beroemde Italiaanse sportwagenmerk te maken. Waar Ferrari nog vooral auto’s met loeisterke verbrandingsmotoren blijft maken, is een Pininfarina altijd helemaal elektrisch. De Battista heeft een accupakket van 120 kilowattuur waarmee hij onder ideale omstandigheden 450 kilometer ver moet komen.

Volledig scherm De uiteindelijke productie-Battista wordt op kleine punten nog aangepast.

Volledig scherm De Pininfarina Battista

Elektrische aandrijving lijkt vreemd voor zo’n supersportief model, maar volgens Pininfarina is dit de ‘hypercar’ van de toekomst. De cijfers van de Battista zijn dan ook indrukwekkend: met een onvoorstelbaar hoog vermogen van 1.900 pk (bijna 1.400 kilowatt) en een maximale trekkracht van 2.300 Newtonmeter is dit momenteel de sterkste Italiaanse sportwagen ooit. Volgens z’n makers trekt de Battista sneller op dan een Formule 1-auto: in minder dan twee seconden sprint hij vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur, terwijl er in minder dan 12 tellen 300 kilometer per uur op de teller staat.

Om het één en ander in perspectief te zetten: de sterkste Ferrari van het moment levert 810 paardenkrachten en ‘doet’ 0-100 kilometer per uur in 2,9 tellen.

Volledig scherm De beweegbare achterspoiler doet ook dienst als luchtrem

Eén Nederlandse dealer

Wie in Nederland een Pininfarina wil kopen, kan dat vooralsnog alleen doen bij Louwman Exclusive in Utrecht. Dat bedrijf verkoopt nu onder meer de automerken Morgan, McLaren, Lamborghini en Maserati en volgens Managing Director Arjen van Beek past Pininfarina uitstekend in dat rijtje. “Natuurlijk is het voor ons prachtig dat we zo’n bijzondere elektrische supersportwagen kunnen aanbieden aan onze klanten, maar het omarmen van Pininfarina is zeker ook een strategische stap. Na de Battista komen er nog meer modellen onder de vlag van Pininfarina, en die toekomst ziet er veelbelovend uit.”

Die toekomstige modellen zijn ook allemaal elektrisch en richten zich ‘op de hogere prijscategorie’, legt Anthony Tocco – de Global Sales Manager van Pininfarina – aan ons uit. “Ze worden niet zo zeldzaam en prijzig als deze Battista. Dit is voor ons echt een auto die laat zien waar we toe in staat zijn, een zogenoemde ‘halo-car’ die de harten van onze klanten sneller moet laten kloppen. We bouwen elke Battista met de hand in Turijn, maar in de toekomst brengen we meerdere luxe Sports Utility Vehicles (SUV’s, ofwel hoge, ruime reisauto’s) en we denken ook na over een zeer luxe sedan. Wat altijd vooraan staat is het design: ook onze SUV wordt een beeldschone auto, dat beloof ik je.”

Volledig scherm Geen dikke motor, maar een op maat gemaakte kofferset achterin de Battista

‘Zo’n € 300.000’

Die auto’s zijn volgens Tocco bedoeld voor een breder publiek, maar dat begrip mag je gerust ruim nemen. De volgende modellen gaan weliswaar geen miljoenen kosten maar krijgen prijzen rond de 300.000 euro. Daarmee worden de Pininfarina’s concurrenten voor auto van merken als Rolls Royce, Bentley en Aston Martin.

Die laatste fabrikant werkt achter de schermen zelf ook aan een elektrisch zustermerk, dat de naam Lagonda krijgt. Pininfarina wordt op haar beurt ondersteund door het grote Indiase bedrijf Mahindra, dat een meerderheidsbelang in de Italiaanse autobouwer heeft. De Battista komt – zij het in licht aangepaste vorm, zo verhuist de laadopening van de bovenkant naar de achterkant van de auto – eind volgend jaar op de markt, het eerste SUV-model volgt in 2021.

Volledig scherm De Pininfarina Battista

Volledig scherm De Pininfarina Battista

Volledig scherm De Pininfarina Battista