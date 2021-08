2,5 miljard euro per jaar voor wegenonderhoud, dat is 1,5 miljard te weinig

Opels volksheld komt terug, maar niet zoals je denkt

25 juli Automerk Opel brengt de beroemde Manta weer tot leven. Alleen keert het model ditmaal niet terug als lage sportcoupé zoals in de jaren ’70 en ’80, maar als een hogere elektrische familieauto. Of liefhebbers van de Duitse volksheld van weleer daar heel blij mee zijn, is de vraag.