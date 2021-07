100 euro per kilometer: ruziënde Uber-chauffeur laat taximeter meer dan 16 uur lopen

Dat blijkt uit een brief aan de Engelse krant The Guardian, ondertekend door ene ‘AG’ uit Londen. De gedupeerde Uber-klant legt uit hoe hij samen met twee vrienden een taxi van het Amerikaanse bedrijf bestelde om vanaf zijn favoriete kroeg naar huis, in het noorden van de Britse hoofdstad, te komen. Een route van 1,75 mijl (ofwel zo’n 2,8 kilometer), die ‘AG’ naar eigen zeggen al honderden keren heeft afgelegd.

Volgens de klagende consument weigerde de Uber-chauffeur om de rit te rijden zoals hij vroeg. Dat zorgde tot een woordenwisseling tot het punt dat de bestuurder zijn klanten uit de taxi zette. ‘Midden in een regenbui’, aldus de beteuterde klant. Een dag later bleek dat de rancuneuze Uber-chauffeur de rit niet had beëindigd in de app, waardoor AG een gepeperde rekening gepresenteerd kreeg. ‘Ineens zag ik dat er 332 pond van mijn rekening af was geschreven.’ Ongeveer 100 euro per kilometer, dus.

Volledig scherm Uber ligt in de clinch met een klant, nadat een chauffeur de taximeter weigerde uit te zetten. © REUTERS

Uber onbereikbaar

Uiteraard probeerde de passagier om het bedrag terug te krijgen van Uber, maar volgens AG is de klantenservice van het bedrijf nagenoeg onbereikbaar. ‘Na een uur en 20 minuten werd de verbinding simpelweg verbroken en het lijkt er niet op dat Uber een systeem heeft om dit soort ‘fouten’ te herstellen.’

In eerste instantie bleef hulp vanuit Uber uit en kon de overduidelijk benadeelde klant naar zijn geld fluiten. Door tussenkomst van The Guardian kreeg het opmerkelijke voorval echter zo veel aandacht, dat de taxionderneming inmiddels wel in actie is gekomen. Volgens de laatste berichten is het bedrag echter nog altijd niet terugbetaald, maar Uber geeft aan dat het ‘samen met de klant naar een oplossing zoekt’. Wat de actie voor gevolgen heeft voor de bestuurder van de taxi is niet bekend.

