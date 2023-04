Zwembad Ieperman opnieuw open na grondige renovatie

Oude drukkerij De Bie in Deurne wordt deelate­lier: “We willen een hechte familie worden die zichzelf inspireert”

Schrijnwerkers, juweelontwerpers, kunstenaars en creatievelingen op de laptop. Bert Vanlommel (42) en Kasper Smets (42) willen ze allen verenigen in de voormalige drukkerij De Bie in Deurne. In het pand van driehonderdzestig vierkante meter is plaats voor zo’n twintig ondernemers. “Die mix van verschillende disciplines in hetzelfde gebouw, dat wérkt.”