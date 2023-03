Zwartwerk vastgesteld in Merksem

Bewoner (44) in levensge­vaar na ontplof­fing en brand in Ekeren, ook moeder en kind naar ziekenhuis

Vanmorgen rond 6.30 uur is in een rijwoning aan de Prinshoeveweg in Ekeren een brand uitgebroken, gevolgd door een ontploffing. De 44-jarige bewoner van het gelijkvloers liep zware brandwonden op en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Een moeder en een kind die op de tweede verdieping wonen, raakten lichtgewond.