Zware vrachtwagen zigzagt over wekelijkse markt: truck in beslag genomen, rijbewijs ingetrokken

Nieuw opgeleide horecapro­fes­si­o­nals tonen skills tijdens lunchmo­ment

Tijdens een lunch in het Lindner Hotel aan het Mediaplein toonden de deelnemers van Hospitality Heroes wat ze geleerd hebben. Het project leidde werkzoekenden en niet-beroepsactieven (zoals anderstalige nieuwkomers, leefloners of erkende vluchtelingen) namelijk op tot horecaprofessionals om het personeelstekort in de horeca aan te pakken. De lunch vormde het sluitstuk van hun opleiding. Hierna starten ze hun stage in Antwerpse horecazaken.