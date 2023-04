Zware straf dreigt na vluchtmisdrijf, maar BV-advocaat Omar Souidi ontsnapt zo wel aan mogelijke schadeclaim

Bart De Wever over codeercam­pus op DPG Media: "Dit is de economie van de toekomst”

Dinsdag bezocht burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) Campus 19. Dat is de gloednieuwe campus waar jongeren gratis leren coderen in het gebouw van DPG Media op het Mediaplein. Het van oorsprong Franse project, met intussen 49 campussen in 28 landen, viert daarbij haar vijfde verjaardag: “Dit vult de hiaten van het traditionele onderwijs.”