Zware spits door werken en defect voertuig op E313

ANTWERPEN Amerikaan­se fotografe zet eigen migratie­ver­haal in scène in vorm van soap: nieuwe expo’s in fotomuseum

Diana Markosian. Bertien van Manen. Alexey Shlyk en Ben Van den Berghe. Het FOMU fotomuseum pakt uit met drie nieuwe expo’s op hetzelfde moment. Voor de Amerikaanse Markosian is het de Europese première van haar expo ‘Santa Barbara’ over het tragische migratieverhaal van haar Armeense familie richting ‘the American dream’. Ze ensceneerde haar eigen familiegeschiedenis in een soap naar voorbeeld van de Amerikaanse serie ‘Santa Barbara’.

2 april