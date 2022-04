Zware ochtendspits door werken op E313 en ongeval op R1

Antwerpen Volgens onderzoek van Acerta is 15% van werknemers in provincie Antwerpen niet-Belg

Goed 15% van de werknemers in de provincie Antwerpen heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat stelt hr-dienstverlener Acerta vast op basis van een onderzoek bij zo’n 6.500 bedrijven gevestigd in de provincie. Nederlanders, Roemenen en Marokkanen zijn in Antwerpen het best vertegenwoordigd van alle buitenlandse nationaliteiten. Ze zijn het meest actief in de vervoer- en logistieksector. “Het is een positieve evolutie dat er meer buitenlanders op onze arbeidsmarkt actief zijn, gezien de huidige arbeidskrapte en diversiteit van de maatschappij”, stelt Acerta.

