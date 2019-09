Zware brand in petroleumbedrijf haven Antwerpen, honderden mensen geëvacueerd

Met dit ‘ei’ voelen ouders de ademhaling van hun te vroeg geboren baby

7:00 Een soort ‘eitje’, waardoor je de ademhaling van je baby kan voelen. Zo omschrijft Amber De Decker (24), nog maar net afgestudeerd als productontwikkelaar aan de Universiteit Antwerpen, haar afstudeerproject ‘Oti’. Het is het eerste product waarmee ouders kunnen ‘communiceren’ met hun premature baby, als die in de couveuse gescheiden is van de ouders. En dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan: met Oti won Amber de James Dyson Award voor jonge productontwikkelaars.