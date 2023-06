Zware brand in centrum begeleid wonen: “Ik probeerde via de trap een andere bewoner te bereiken maar de hitte was te fel”

updateDonderdagavond heeft een brand grote schade aangericht in het centrum voor begeleid wonen in de Van Notenstraat in Deurne. Een zestal bewoners werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Vier van hen verkeren in kritieke toestand. “Met een natte handdoek rond mijn gezicht probeerde ik via de trap een andere bewoner te bereiken, maar de hitte was zo fel dat ik al op de eerste verdieping moest terugkeren”, vertelt bewoner Jimmy Labelle.

Rond 22.15 uur ging het brandalarm af in het gebouw van De Kadans, een centrum voor begeleid wonen. De brand situeerde zich aan de achterkant van het gebouw, waar in één van de veertien appartementen vuur was uitgebroken. Op dat moment was het nog niet duidelijk hoeveel mensen in het pand aanwezig waren. De brandweer bracht verschillende ladderwagens ter plaatse om de bewoners te evacueren. Het laatste slachtoffer werd rond 22.45 uur uit het gebouw gehaald. Hij moest worden gereanimeerd. Het vuur was op dat moment al onder controle.

Een zestal gewonden werd afgevoerd voor verdere verzorging, vier van hen verkeren in kritieke toestand. De overige bewoners van het gebouw zijn buiten in een bus van De Lijn opgevangen en hebben de nacht in een hotel in Antwerpen doorgebracht. Alle appartementen liepen rook-, brand- en waterschade op. “Vrijdag zal men zoeken naar een oplossing omdat het pand momenteel onbewoonbaar is”, zei Brandweerzone Antwerpen gisteren.

Volledig scherm De brandweer zette grote middelen in om de zware brand te bestrijden. © rv

Getuigenis bewoner Jimmy Labelle

Jimmy Labelle is één van de twaalf bewoners die gisteravond veilig uit het brandende appartementsgebouw van ‘begeleid wonen’ Kadans geraakte. Hij woont op het gelijkvloers.

“Ik zat met enkele vrienden in mijn studio tv te kijken toen ik ineens die felle brandgeur rook. Wij zijn naar buiten gegaan. Toen ik hoorde dat er op de bovenste verdieping nog een bewoner vastzat, probeerde ik met een natte handdoek rond mijn gezicht via de trap naar boven te gaan. Maar de hitte was zo fel dat ik al op de eerste verdieping moest terugkeren. Ik kon het niet houden van de warmte. De brandweer heeft die bewoner dan als laatste kunnen evacueren. Ik hoop dat hij erdoor komt. Hij is één van de oudste bewoners.”

Volgens Jimmy is de brand vermoedelijk begonnen in een keuken van een appartement aan de achterkant van het gebouw.

