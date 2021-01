Zwaar verkeersongeval in havengebied: twee personen overleden

Antwerpen Nathan ‘N8N’ Ambach viert 15-jarig bestaan van The Love Below met eigen radiopro­gram­ma

6 januari The Love Below, het nightlifeconcept van de Antwerpse soulzanger, dj en promoter Nathan ‘N8N’ Ambach, viert in 2021 zijn 15-jarig bestaan. The Love Below zorgde maandelijks voor hiphop-, funk- en R&B-events met als missie soulmuziek weer op de kaart te zetten. Door de coronacrisis kan dat natuurlijk niet, dus startte N8N een eigen radioprogramma.