Zuhal Demir weigert nieuwe vergunning ISVAG: “Huiswerk moet opnieuw gebeuren”

Antwerpen River Cleanup ruimt Schelde­bocht in Antwerpen op

De Antwerpse ngo River Cleanup heeft zaterdag een eerste dag afval geruimd aan de Scheldebocht in Antwerpen. Door de getijden is die bocht een van de meest vervuilde stukken natuur in Antwerpen. Het afval dat hogerop in de rivier terechtkomt, blijft er vaak jarenlang liggen. De vrijwilligers konden 1.000 kilo afval opruimen.

24 april