Zuhal Demir (N-VA) geeft afvalverbrander Isvag nog levenslijn voor twee jaar: “Maar er moet plan komen om stikstofuitstoot te verlagen”

AntwerpenDe Isvag-oven in Wilrijk krijgt van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog een proefvergunning voor twee jaar. Dat maakte ze vrijdag bekend. Zonder vergunning had Isvag vanaf 5 november de verwerking van afval meteen moeten stopzetten. Het warmtenet naar omliggende bedrijven, krijgt wél een vergunning voor onbepaalde duur.

Demir volgt met haar besluit het advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) van vorige week. Die had een voorwaardelijk gunstig advies verleend voor een nieuwe vergunning, beperkt tot twee jaar. Die periode biedt de gelegenheid voor extra studies, in afwachting van een nieuwe vergunningsaanvraag die de huidige installatie aan de Boomsesteenweg langer kan openhouden. Isvag had een vergunning voor 20 jaar gevraagd.

Stikstof

Zeven maanden geleden vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor zowel de bestaande als de geplande nieuwe installatie. Dat gebeurde na een klacht van omwonenden en de gemeente Aartselaar. Demir werpt Isvag nu een levenslijn uit voor een beperkte termijn. De GOVC volgde niet het negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) dat wees op de problematische impact van stikstof op het aanpalende natuurgebied.

Quote We zullen nu nagaan welke aanpassin­gen we moeten doen om de stikstofe­mis­sies omlaag te krijgen. Tegelijker­tijd zullen we ook werk maken van een hogere energiepro­duc­tie. Dat moet ervoor zorgen dat we het warmtenet verder kunnen uitrollen. Kristof Bossuyt (N-VA), voorzitter Isvag

Zuhal Demir legt Isvag nu op om binnen de zes maanden een plan op te stellen voor een verlaging van de stikstofuitstoot. Isvag-voorzitter Kristof Bossuyt (N-VA) reageert opgelucht. “Met deze beslissing erkent de minister dat onze installatie noodzakelijk is voor de afvalverwerking in onze regio. We zullen nu op korte termijn nagaan welke aanpassingen we moeten doen om de stikstofemissies omlaag te krijgen. Tegelijkertijd zullen we ook werk maken van een hogere energieproductie. Dat moet ervoor zorgen dat we het warmtenet verder kunnen uitrollen.”

Momenteel zijn daarop drie bedrijven aangesloten. Volgens Isvag staan er liefst dertig andere bedrijven in de wachtrij. “VITO heeft aangetoond dat Isvag de enige kans is op een warmtenet ten zuiden van Antwerpen”, vervolgt Bossuyt. “Het is cruciaal om de klimaatdoelen te halen. Met het warmtenet verbetert de luchtkwaliteit drastisch. Isvag vervangt immers de chauffageketel bij het bedrijf of bij de mensen thuis.”

“Verkeer”

In het advies van de GOVC aan de minister woog vooral het voorafgaand advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) door. ANB baseert zich op een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 15 september 2022, over de impact van stikstof op de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Kristof Bossuyt relativeert dat: “De stikstofemissies van Isvag hebben een impact van 0,1 procent op het gebied in kwestie. De voornaamste bronnen zijn het verkeer en de gebouwenverwarming. We zullen er alles aan doen om aan te tonen dat we zelfs deze minimale impact nog verder kunnen verlagen.”

Minister Demir eist van Isvag bovendien dat ze via representatieve metingen de eventuele aanwezigheid van PFAS in de ‘afgassen’ van de verbrandingsinstallatie analyseert. Isvag moet ook op dit vlak maatregelen voorstellen. Tegen het einde van de periode van twee jaar beslist de dan bevoegde minister (er zijn verkiezingen in mei 2024, red.) of het dossier voldoende verbetering laat zien, of niet.

Dertig gemeenten

In de intercommunale Isvag zetelen dertig steden en gemeenten uit de provincie Antwerpen. Samen tellen die ruim 1 miljoen inwoners die jaarlijks circa 170.000 ton niet-recycleerbaar restafval en grofvuil produceren. Driekwart van dat afval gaat naar Isvag in Wilrijk.

De stad Antwerpen leverde, net als het Agentschap Zorg en Gezondheid, geen advies af. N-VA en Vooruit bekvechten in het college al drie jaar over Isvag. N-VA ziet een langdurige toekomst met een nieuwe oven in Wilrijk wel zitten, Vooruit wil een nieuwe afvalenergiecentrale in de Antwerpse haven.

Antwerps schepen van Stads- en Buurtonderhoud Els van Doesburg (N-VA) is tevreden over de beslissing. “Die geeft ons tijd om de toekomstplannen van Isvag goed te bekijken. De proefvergunning verzoent het belang om verder het afval te kunnen verwerken en de impact daarvan op ons milieu. De Antwerpenaar moet op onze dienstverlening kunnen blijven rekenen.”

