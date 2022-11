ZOO Antwerpen wordt peter van grafmonument Jacques Kets op Schoonselhof: “Hij was een briljante zakenman en een waardige directeur”

AntwerpenZOO Antwerpen wordt peter van het grafmonument van Jacques Kets die sinds 1865 begraven ligt onder een vier meter hoge obelisk op het Schoonselhof. Kets was de eerste directeur van de Antwerpse dierentuin. De Egyptische Tempel en de Historische Volière kregen onder zijn impuls een plaatsje in de zoo.

Vrijdag maakten de zoo en stad Antwerpen het nieuwe peterschap officieel. Dat gebeurde op de meest toepasselijk locatie: in de historische Ketszaal van het Elisabeth Center. In de prachtige ruimte met portretten en beeldhouwwerken van de tien directeurs van de dierentuin, gaf huidig directeur Dries Herpoelaert een woordje uitleg over het ontstaan. “Het ontstaan van de zoo lag in handen van Jan Frans Loos, schepen van Antwerpen. Hij bezocht zijn broer in Amsterdam en ging er samen met hem naar de dierentuin. Daar kreeg hij het idee om ook in Antwerpen een zoo te starten”, legt hij uit.

Historische kunstcollectie

Jacques Kets werd in 1840 benoemd als eerste directeur van die nieuwe Antwerpse dierentuin. “Kets was een wetenschapper, taxidermist en hij had een diepe kennis van de natuur en van de dieren. Hij was een zeer gekend man met een internationale uitstraling. Men kwam van ver om zijn historische verzameling in de Kloosterstraat te bezoeken. Hij was ook een briljante zakenman. Zo eiste hij een plek in de dierentuin voor zijn collectie en vroeg hij om een eigen woning in het park. De Zwitserse chalet stond ter hoogte van het huidige Flamingoverblijf, maar is volledig afgebroken. Van zijn verzameling is jammer genoeg slechts één item overgebleven, een klein diorama van historische vogels.”

Jacques Kets is erg belangrijk geweest voor ZOO Antwerpen. “Als wetenschapper was hij een waardige eerste directeur en in die zin voel ik me ook heel sterk verbonden met wie hij was”, legt Herpoelaert uit. “Ook vandaag zetten wij nog volop in op het overbrengen van kennis aan het grote publiek. De Egyptische Tempel en de Historische Volière kregen onder impuls van Kets een plaatsje in de zoo kregen. ZOO Antwerpen staat wereldwijd in de top zes van best bewaarde dierentuin en koestert haar rijke geschiedenis en erfgoed.”

Engagement als peter

Stad Antwerpen startte ongeveer tien jaar geleden met de toewijzing van een peterschap voor haar historische grafmonumenten. Het peterschap over grafmonumenten houdt in dat de ‘peter’ zich engageert om het monument te onderhouden voor een vooraf afgesproken tijdspanne. Er zijn ondertussen al een 200-tal peters. De stad wil nog meer mensen en organisaties aanmoedigen om peter te worden, zodat oude graven een toekomst krijgen. Het afsluiten van een peterschap is kosteloos.

Directeur Dries Herpoelaert is tevreden met het peterschap. “De mooiste dierentuin ter wereld gaat het peterschap aan van een monument op de mooiste begraafplaats ter wereld, dat is een match made in heaven. We gaan heel goed voor het graf zorgen. Elk voorjaar zullen onze groenmedewerkers het volledig schoonmaken.” Schepen voor groen en begraafplaatsen Els van Doesburg onderstreept het belang van het peterschap. “Op deze manier krijgen oude graven een toekomst en kunnen de Antwerpse begraafplaatsen hun rijke geschiedenis blijven vertellen.”

