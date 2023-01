ZOO Antwerpen en Planckendael ontvingen vorig jaar 1.775.000 bezoekers: “2022 was het jaar van herstel”

Het voorbije jaar ontving ZOO Antwerpen 900.000 bezoekers. Het ging om opvallend meer buitenlandse toeristen en bezoekers uit Nederland. Ook ZOO Planckendael zag een stijging in zijn bezoekersaantal en ontving een 875.000 dierentuinliefhebbers. De scholen kwamen talrijk op bezoek in beide parken, die opnieuw het bezoekersniveau van voor de coronacrisis halen. “Als grootste abonneefamilie van Europa tellen we bovendien maar liefst 250.000 familieleden. In deze onzekere tijden met stijgende energieprijzen en een onvoorspelbare economie blijven ze de dierenparken steunen”, zegt woordvoerder Ilse Segers.

Beide parken merken wel een verandering in het gedrag van hun bezoekers. “We ontvangen veel meer lastminuteboekingen van scholen en groepen dan voor corona. Ook dagbezoekers lijken hun uitstap naar de ZOO eerder de dag zelf in te plannen en niet meer weken op voorhand zoals voordien.”

Leeuwenwelpjes

De leeuwentroep in de ZOO breidde in 2022 stevig uit. Leeuw Nestor en leeuwin Tasa kregen opnieuw drie welpen: Xesar, Xira en Xabi. “De welpen Whisker, Waka en Winta vervolledigen de familie, waarvan de genen belangrijk zijn voor het voortbestaan van de West- en Centraal-Afrikaanse leeuw. Een mooi succes binnen het kweekprogramma van deze bedreigde diersoort”, vertelt Segers.

Het hoogtepunt van het jaar in ZOO Planckendael was ongetwijfeld de komst van zes prachtige orang-oetans naar het park. Ze kregen het gezelschap van Aziatische otters, witwangibbons en imposante neushoornvogels in Orang-Oetan Kingdom.

De deuren van het Elisabeth Center Antwerp, de Koningin Elisabethzaal en het congrescentrum bleven in januari, februari en maart 2022 nog grotendeels gesloten door de geldende coronamaatregelen. Vanaf april draaide het ECA opnieuw op volle toeren. Ondanks het verkorte jaar werden in het ECA 350 events gehouden. “Cijfers die in de buurt komen van 2019", legt Segers uit.

Koningin Elisabethzaal

De Koningin Elisabethzaal vierde afgelopen zomer bovendien haar 125-jarig bestaan. Dat werd gevierd met een prachtige belevingsrondleiding door het imposante zalencomplex naast de ZOO. Duizenden abonnees wisten een plaatsje te bemachtigen voor dit unieke event.

Ondanks de onvoorspelbare economie slaagt de KMDA er in deze onzekere tijden nog steeds in om te investeren in nieuwe projecten. ZOO Antwerpen breidt het verblijf van haar olifanten uit met wel 1000 m2. Daarnaast starten de afbraakwerken aan het Jubileumcomplex, dat plaatsmaakt voor nieuwe dierenverblijven. ZOO Planckendael krijgt een gloednieuwe ingang om zijn bezoekers in de toekomst nog beter te ontvangen.

ZOO Antwerpen viert in 2023 een heel bijzondere verjaardag: de ZOO wordt 180 jaar! Bezoekers kunnen genieten van gratis, geanimeerde ZOOmervertellingen in juli en augustus. Tijdens de zomer van 2023 zal de ZOOmerbar alvast opnieuw verkoeling bieden en kan iedereen genieten van een hapje en een drankje op het mooiste terras van ’t stad. In het najaar keert het lichtfestival terug naar ZOO Antwerpen. ZOO Planckendael gaat deze zomer dan weer aan de slag met bouwblokjes een bouwt een gloednieuwe openluchtexpo.

