Zonnige marathon trekt meer dan 5.000 deelnemers

De toplopers keken daar wellicht wat minder naar om. Al van kort na de start van de marathon was er een duidelijke afscheiding vooraan: Julien Calandreau had na 10 kilometer driekwart minuut voorsprong en die diepte hij gestaag uit. De nummers twee en drie speelden nog wel haasje over, maar Calandreau was gaan vliegen en won in 2:29:12. Tien minuten later werd Jonas Mertens tweede (2:39:37), Jeffrey Van Agtmaal vervolledigde het podium (2:40:21). De Nederlandse Ada Geuze was de snelste vrouw in 3:06:24, voor Els Buyl en Elisabeth Van Rompay. In de aflossingsmarathon tot slot ging de zege naar Team Cocom.