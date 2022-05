Zondag vindt Vliegerhappening plaats op Linkeroever

Antwerpen Bart De Wever over de overbevol­king in gevangenis Begijnen­straat: “Geen grondsla­pers meer vanaf 1 juli”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil de aanpak van de overbevolking van de gevangenis in de Begijnenstraat niet op de spits drijven. Pas over 3 tot 4 jaar kan die blijvend worden opgelost “Iedereen doet zijn best. Tegen 1 juli proberen we van de grondslapers verlost te zijn”, aldus De Wever.

24 mei