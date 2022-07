Zondag laatste dag Sinksenfoor met fikse kortingen

Antwerpen Brand in gebouw Universi­teit Antwerpen is geblust, deel van dak ingestort. “Volledige bovenver­die­ping is vernield”

De brand in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen is geblust. Het vuur ontstond gisteravond tijdens dakwerken aan de noordelijke vleugel van de stadscampus in de Prinsstraat, maar verspreidde zich razendsnel naar de vier onderliggende verdiepingen. De volledige bovenverdieping is vernield en een deel van het dak is ook ingestort. Vandaag en de komende dagen gaan experten aan de slag om de schade te becijferen. Eén dakwerker werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De straten rond de campus zijn intussen vrijgegeven.

