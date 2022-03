Zomeruur betekent voor brouwerij De Koninck meteen ook zomerbíer: nieuwe batch Lost in Spice gelanceerd

De zomer is begonnen. Het laatste vat winterbier van De Koninck is afgetapt. “Net zoals buiten stijgt ook het kwik in de brouwzaal van onze stadsbrouwerij gevoelig”, zegt brouwmeester Sven Dekleermaeker. “De brouwketel draait op volle toeren en de ‘hopgun’ - met daarin kruiden in plaats van hoppen - doet overuren. De raketvormige hopgun wordt normaal gebruikt om hoppen te doseren maar wij gebruiken hem om de kruiden toe te voegen aan Lost in Spice.”