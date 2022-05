Zomers weer op komst: zo kies je de perfecte barbecue

Smeulende kolen, lang tafelen en genieten van en met elkaar: nu de zomer in aantocht is, is het tijd om de BBQ boven te halen. Is de jouwe aan vervanging toe? Of is je tuin of terras nog niet helemaal zomerklaar? Met deze tips word je de perfecte gastheer of -vrouw en waan je je thuis elke dag op vakantie.

Kies de juiste barbecue

Een geslaagde barbecue begint bij het juiste materiaal. Er zijn tientallen soorten en maten op de markt, dus da’s lastig kiezen. Op een houtskoolbarbecue gril je met houtskool, voor heel wat Vlamingen het échte barbecueën. Ben je iets minder geduldig? Dan is een gas- of elektrische barbecue een prima alternatief: je hoeft niet te wachten tot hij is opgewarmd en je kan hem ook in een overdekte ruimte, op het balkon of op het dakterras gebruiken. Een echte buitenkok waagt zich beter aan een keramische barbecue: vlees of vis blijft extra sappig en mals en de smaak blijft optimaal bewaard. Niet meteen een BBQ, maar wel leuk om vaker buiten te koken en te eten: een hout- of rookoven. Je bakt er de perfecte pizza met knapperige korst mee, ovenschotels kunnen er rustig in garen en je eigen brood bak je in een handomdraai.

Kook met ingrediënten uit eigen tuin

Vlees, vis en groenten leggen we graag op de barbecue, maar wissel ook eens af met pizza, paella of wokgerechten. En dan zijn lekkere kruiden een echte smaakmaker, zeker als die uit eigen tuin komen. Tijm, dille en koriander kan je makkelijk zelf kweken om er zo vinaigrettes en salades mee op smaak te brengen. Voor vis, vlees of aardappelen op de barbecue kan je ook speciale gedroogde kruidenmixen gebruiken die voor een mediterrane toets zorgen.

Zorg voor een knusse inrichting

Niets fijner dan een comfortabele plek in de tuin of op het terras wanneer het buiten warmer wordt. Met een mooie tuinset, een chille loungeset of een creatieve combinatie van losse stoelen en tafeltjes creëer je een plek die uitnodigt om je neer te vleien. Kleurrijke kussens en andere zomerse accessoires maken het af.

Alles voor de perfecte barbecue met vrienden vind je bij Intratuin Halsteren op de Brabantse wal, tussen Zeeland en Vlaanderen: 25.000 m² shopplezier, op amper 30 minuten rijden van Antwerpen. Met een ruim assortiment tuinmeubelen, woondecoratie, interieuritems en barbecues van o.a. Weber, Boretti en Ofyr vind je hier alles om je huis en tuin gezellig aan te kleden en te onderhouden. Voor de kleinsten is een buiten- én binnenspeeltuin beschikbaar. Geniet na je bezoek van lekkers bij Rudolph’s Bakery, Piepers & Burgers en Zoet & Zo. Het ultieme dagje uit voor het hele gezin, klaar om van de zomer te genieten.