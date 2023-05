Zomer van Antwerpen stelt volledig programma voor: “Elke dag een thuis voor alle leeftijden, culturen, genderidentiteiten en geaardheden”

Nederland­se intendant moet IS­VAG-knoop ontwarren

De raad van bestuur van afvalintercommunale ISVAG heeft een intendant aangesteld: Jan Storm. Hij moet zich buigen over de onenigheid over de geplande nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk en op zoek gaan naar een breed gedragen oplossing voor de verwerking van het afval van zowat een miljoen mensen.